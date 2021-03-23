В Лосево спасли кировчанку, сорвавшуюся с обрыва

Инцидент произошел 23 марта около 11 часов. Жительница Кирова выгуливала свою собаку в слободе Лосево и сорвалась со склона. На помощь кировчанке пришла бригада спасателей.

Как оказалось, женщина побежала за собакой, но не удержалась на скользком краю. Падение женщины затормозила береза, растущая на крутом склоне. На ней кировчанка и повисла в ожидании помощи. Угол склона составлял почти 90 градусов. Самостоятельно выбраться женщина не могла: ни спуститься, ни подняться не представлялось возможным.

Сорвавшись со склона, кировчанка звала на помощь, однако ее никто не услышал. К счастью, у женщины с собой был сотовый телефон. Она позвонила по номеру 112 и вызвала спасателей.

С помощью альпинистского снаряжения кировчанку подняли наверх. На березе она провела около часа. Собака, которую пыталась догнать женщина, вернулась сама и наблюдала за спасением хозяйки.

В настоящее время пострадавшая находится дома, угрозы для ее жизни и здоровья нет.

Ранее мы писали, что в Нововятске женщину завалило снегом, упавшим с крыши.