В Малмыже открыли первую модельную библиотеку

В Малмыже открылась модельная библиотека. Она стала первой в районе. В ее открытии приняла участие главный специалист по работе с регионами Российской государственной библиотеки Марианна Щеглова, которая приехала в Малмыж из столицы.

Модельная библиотека открылась на базе центральной районной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». В здании был сделан ремонт, закуплены новая мебель и оборудование, а также оборудована студия звукозаписи. Книжный фонд библиотеки пополнился изданиями на национальных языках. На модернизацию ушло 10 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, библиотека в Малмыже стала уже 10-й модельной библиотекой в Кировской области. До конца 2021 года в регионе появятся еще 3 библиотеки нового поколения.

— На наших глазах привычные библиотеки превращаются в современные учреждения культуры. Они становятся настоящими точками притяжения для людей всех возрастов и социальных категорий, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, — сказал Игорь Васильев.

По словам Марианны Щегловой, новые библиотеки становятся местами, где встречаются традиции и инновации. И через виртуальную реальность дети учатся любить «старые» бумажные книги.

— Надеюсь, что модернизированное библиотечное пространство станет для местных жителей не только центром высоких технологий, но и уютным уголком для тихого диалога с книгой, — отметила столичная гостья.

Ранее модельная библиотека открылась в Кирсе.