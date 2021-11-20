В Победилово начала работать авиакомпания Red Wings

В кировском аэропорту Победилово начала работать авиакомпания Red Wings.
С сегодняшнего дня она выполняет рейсы в Москву (Домодедово) и обратно на самолётах SSJ-100.
Помимо Red Wings, с Победилово сотрудничают «Победа», «Руслайн» и «Северный ветер».
Справка
Авиакомпания Red Wings была создана в 1999 году, своё нынешнее название получила в 2007-м. Входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть состоит более чем из ста российских и международных направлений.
Ранее мы сообщали, что аэропорт Кирова принял 300-тысячного пассажира.
Фото flyredwings.com