В России будут выпускать аналог L-тироксина

В России будут производить отечественный аналог препарата L-тироксин (левотироксин натрия). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.

Препарат будет выпускать ПФК «Обновление». 6 апреля стало известно о том, что его зарегистрировал Минздрав РФ. Лекарство будет продаваться под коммерческим названием «L-тироксин Реневал» в дозировке 50 и 10 мкг.

Производство будет запущено в течение месяца. На первом этапе будет выпускаться 500 тысяч упаковок в месяц. В перспективе эта цифра будет доведена до 1 миллиона.

Левотироксин натрия применяется для терапии заболеваний щитовидной железы. Он входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов. В начале марта в России отмечались кратковременные перебои с наличием L-тироксина в аптеках, но в настоящее время ситуация стабилизировалась.