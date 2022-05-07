В Слободском районе сгорел квадроцикл

В Слободском районе во время вечернего пожара сгорел квадроцикл. О происшествии сообщили в МЧС.

Пожар случился 5 мая в деревне Понизовье. Около 19 часов произошло возгорание в дощатой постройке.

С огнем боролись 3 пожарных расчета. На жилые дома он не перекинулся, однако спасти имущество не удалось. Сгорели полностью и сам сарай, и стоявший в нем квадроцикл.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Ранее мы писали, что во время пожара в саду обгорели дом, баня и «Тойота».