В список исторически ценных объектов Кирова внесли пивзавод и госпиталь

В Кирове пополнили список исторически ценных градоформирующих объектов. В него внесли еще 18 зданий, среди которых здание пивоваренного завода Карла Отто Шнейдера на Блюхера, 63 и госпиталь времен Великой Отечественной войны на Карла Маркса, 113.

В список также вошел дом Якубовского на Дерендяева, 59, где в 1911 году был открыт первый в Вятке детский сад. Попали в него и здание политехнического техникума на Карла Маркса, 115, дома Лихачевой и Загузина, а также арестантские исправительные роты на МОПРа, 100 и Карла Либкнехта, 41. Полный список здесь.

Обновленный документ размещен в группе управления культурного наследия Кировской области. Он расширяет границы исторического поселения и регламентирует высоту застройки в ряде районов Кирова. Теперь собственники исторически ценных домов, желающие реконструировать здание, должны будут согласовать работы с управлением госохраны объектов культурного наследия. Решение вступило в силу с 1 октября.

Ранее мы писали, что древнее поселение под Кирово-Чепецком признали объектом культурного наследия.

Фото: profibeer.ru