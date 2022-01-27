В театре на Спасской перенесли 4 спектакля из-за болезни актера

Театр на Спасской в Кирове сообщил о переносе 4 спектаклей с января на февраль. Причиной изменений в графике стала болезнь одного из актеров, задействованных в представлениях.
Изменится время показа следующих спектаклей:
- «Это я тебе ухо откусила» — с 25 января на 15 февраля 18.00;
- «Вино из одуванчиков» с 26 января на 23 февраля 18.00;
- «Мальчики» 28 января переносится на 11 февраля 18.00;
- «Гудбай, Берлин!» 29 января переносится на 19 февраля 18.00.
Купленные заранее билеты будут действительны и в новую дату. Если по каким-либо причинам прийти на спектакль не получится, можно вернуть билеты по месту покупки. Деньги будут возвращены полностью. Возврат нужно осуществить до конца января.
— Мы приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на скорую встречу в нашем зрительном зале, — говорится в группе театра «ВКонтакте».
Ранее в Кирове отменили ряд спектаклей и других мероприятий из-за коронавируса.
Фото: vk.com/theateronthespasskaya