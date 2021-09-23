В Уржумском районе к людям вышла бешеная лисица

Животное поймали у деревни Никитино. Сейчас там проходит комплекс мер по ликвидации опасного заболевания.

Жители Кировской области вновь столкнулись со случаем бешенства. К людям недалеко от деревни Никитино вышла лиса. После исследования стало ясно, что животное болело бешенством.

Примечательно, что по данным специалистов, это уже восьмой случай бешенства в 2021 году на территории Кировской области. Ранее диагноз подтвердился у семи лисиц и одной собаки.

Бешенство — опасное заболевание. Больные животные ведут себя агрессивно, не боятся людей. В Кировской области уделяется внимание профилактике этого недуга среди диких и домашних животных.

Ранее мы писали, что в Кировской области в капкан попала бешеная лисица.