В Вятских Полянах нашли перевозчика на автобусные маршруты

Администрация Вятских Полян заключила контракт на обслуживание жителей автобусным транспортом по городским маршрутам.

Этому предшествовали переговоры с перевозчиками. Договоренность была достигнута с «Вятско-Полянской автоколонной». Договор подписан на шесть месяцев.

По новому контракту автобусы начнут работать с 1 апреля.

Поскольку перевозчик скорректировал расписание маршрутов, с ним просят ознакомиться на странице «Вятско-Полянской автоколонны» в соцсетях.

Ранее появилась информация о возможном прекращении работы общественного транспорта в городе, но она была опровергнута властями.

Фото vk.com/ak1322