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В Яранске возобновили подготовку медицинских сестёр

Екатерина Сонина Выбор редакции, Власть, Главное, Новости

Местный техникум получил лицензию на обучение по специальности «Сестринское дело».

Игорь Васильев сегодня работает на территории Яранского района. Он посетил местный технологический техникум, где познакомился с учебным процессом, осмотрел аудитории, узнал про подготовку кадров.

В Яранске возобновили подготовку медицинских сестёр

Всего в учреждении обучается более 300 человек. Студенты получают специальности технологов общепита, поваров и кондитеров. Здесь готовят строителей и специалистов электромашиностроительной отрасли. Также в соответствии с поручением губернатора возобновлено обучение по специальности «Сестринское дело».

В Яранске возобновили подготовку медицинских сестёр

Лицензию техникум получил в прошлом году. Тогда же была набрана первая группа. В этом году учится на медсестёр пришли ещё 26 человек. Сейчас больше 50 учащихся получают востребованную профессию.

— Возрождение подготовки фельдшеров и медицинских сестёр в районах области важно. Это шаг в решении кадрового вопроса. Многие студенты после получения специальности придут работать в родную больницу. Кто-то захочет получить высшее образование и вернуться на родину уже врачом, — подчеркнул Игорь Васильев.

Фото: Александр Папырин

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Екатерина Сонина