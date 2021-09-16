В Яранске возобновили подготовку медицинских сестёр

Местный техникум получил лицензию на обучение по специальности «Сестринское дело».

Игорь Васильев сегодня работает на территории Яранского района. Он посетил местный технологический техникум, где познакомился с учебным процессом, осмотрел аудитории, узнал про подготовку кадров.

Всего в учреждении обучается более 300 человек. Студенты получают специальности технологов общепита, поваров и кондитеров. Здесь готовят строителей и специалистов электромашиностроительной отрасли. Также в соответствии с поручением губернатора возобновлено обучение по специальности «Сестринское дело».

Лицензию техникум получил в прошлом году. Тогда же была набрана первая группа. В этом году учится на медсестёр пришли ещё 26 человек. Сейчас больше 50 учащихся получают востребованную профессию.

— Возрождение подготовки фельдшеров и медицинских сестёр в районах области важно. Это шаг в решении кадрового вопроса. Многие студенты после получения специальности придут работать в родную больницу. Кто-то захочет получить высшее образование и вернуться на родину уже врачом, — подчеркнул Игорь Васильев.

Фото: Александр Папырин