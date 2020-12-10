Великобритания: как получить гражданство?

Самый простой способ получения британского паспорта — это инвестиции. В таком случае придется решать минимум вопросов. Плюс по итогу инвестиции принесут доход, если правильно их вложить. Поэтому стоит внимательнее изучить данный способ получения гражданства

Процесс получения гражданства в Великобритании — длительный и достаточно трудоемкий для каждого человека. Но результат того стоит, ведь данное государство отличается престижным образованием, высоким уровнем безопасности, привлекательным климатом и главенством закона.

Возможности получения

Чтобы получить британский паспорт можно задействовать одну из следующих возможностей:

Например, гражданство Великобритании за инвестиции. Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно будет инвестировать в активы компаний, зарегистрированных на территории страны, от 2 до 10 млн. фунтов стерлингов. После будет получена виза Инвестора, которая позволяет получить ПМЖ в срок от 2 до 5 лет. При условии, что человек будет находиться в Великобритании 5-6 лет, он может подать заявку на получение гражданства (отсутствовать в Англии за весь период можно только на протяжении 450 дней).

Виза Новатора и Стартап. Требования к данным категориям более жесткие. Во-первых, они ограничены в своих занятиях, во-вторых, должны хорошо владеть английским языком, в-третьих, заручиться поддержкой уполномоченных английский структур. Сам бизнес при этом должен быть процветающим и приносить выгоду. В среднем при соблюдении всех пунктов гражданство после въезда в страну можно получить через 6 лет.

Виза представителя одной из зарубежных компаний. Получить британский паспорт в течение 6 лет может также тот, кто приехал в Великобританию как представитель зарубежной компании. Заявитель также, как и в предыдущем случае, обязан знать английский язык, иметь подходящий уровень образования и опыт работы. Трат на получение гражданства в данном случае будет гораздо меньше, т.к. расходы берет на себя главный офис компании, в которой работает заявитель.

Итак, для того, чтобы легально обосноваться в Англии, потребуется терпение, т.к. срок получения гражданства длительный. Однако, результат того стоит: Великобритания быстро развивается в экономической сфере, что позволяет чувствовать себя в финансовом отношении в стране более уверенно и стабильно.

Самый простой способ получения британского паспорта — это, конечно, инвестиции. В таком случае придется решать минимум вопросов. Плюс по итогу инвестиции принесут доход, если правильно их вложить. Поэтому стоит внимательнее изучить данный способ получения гражданства в Великобритании.