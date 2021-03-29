Завершено следствие по делу о погибших рабочих «ГалоПолимера»

В Кирово-Чепецке предстанут перед судом мастер смены и начальник производства одного из цехов ООО «ГалоПолимер», где погибли четверо рабочих.

Как было установлено в ходе следствия, 23 сентября прошлого года начальник производства подписала допуск на проведение огневых работ в цехе №27. Допуск был выдан, несмотря на сигнализацию, которая сработала из-за высокой загазованности и превышения нормативного содержания фторорганических соединений в рабочей зоне. Мастер смены также подписал документ о допуске ремонтников в загазованное помещение.

В процессе ремонта рабочие получили острое отравление фторорганическими соединениями. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Несмотря на оказанную помощь, четверо пострадавших скончались. Здоровью еще двоих был причинен тяжкий вред.

По данным портала Чепецк.Ру, об инциденте правоохранительные органы узнали из СМИ. Причиной отравления мог стать тетрафторэтилен, который используется на предприятии и способен вызвать проблемы с дыхательной системой.

Четверо рабочих, получивших наиболее сильное отравление, скончались в течение месяца, несмотря на всестороннюю помощь медиков и покупку необходимых медикаментов и оборудования (частично – на средства «ГалоПолимера»). Также «ГалоПолимер» взял на себя обязательства по финансовой поддержке семей погибших и пострадавших.

В феврале трое выживших рабочих, проходивших реабилитацию в столичной клинике, вернулись домой. Выздоровевшие сотрудники выразили желание вернуться на работу, за исключением одного, получившего серьезное поражение легких.

По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы в суд.

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Фото: chepetsk.ru