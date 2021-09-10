Жительница Кировской области в 73 года прыгнула с парашютом

Раиса Обухова всю жизнь прожила в городе Кирово-Чепецке. Она работала переводчиком, преподавателем. У этой женщины огромный запас жизненной энергии. Как она сама признаётся, на месте ей никогда не сиделось.

За свою жизнь она объездила половину мира. Ныряла на дно океана, занималась подводным плаванием, спускалась по натянутому на высоте тросу в горах. Бывала на Галапагосских островах, Китае, Японии. Видела Норвежские фьорды. Побывала в разных уголках нашей страны. На Камчатке не побоялась и совершила восхождение на Авачинский вулкан.

— Впечатлений получила массу, да ещё и установила рекорд по возрасту. Сейчас считаю, что Авача одно из самых красивых мест на земле, — подчеркнула Раиса Георгиевна.

А совсем недавно пенсионерка совершила свой первый прыжок с парашюта. Ей сейчас 73 года, и она решилась исполнить мечту, о которой грезила уже несколько лет. Для этого женщина отправилась в Йошкар-Олу. Там на аэродроме заказала прыжок в тандеме, когда прыгаешь вместе с инструктором.

— 30 секунд свободного падения. Паришь как птица. Потом около 6-7 минут уже на парашюте. Вид открывается такой, что дух захватывает. Когда приземлилась, то жалела только о том, что прыжок уже закончился, — рассказала Раиса Обухова.

Сейчас жительница Кирово-Чепецка уже строит планы по дальнейшим приключениям. Она говорит, что главное в жизнь — это уметь радоваться и ценить происходящее.

Ранее мы писали, что 72-летняя кировчанка прыгнула с парашютом.

Фото из личного архива Раисы Обуховой