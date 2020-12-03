Почему из вятских автобусов могут исчезнуть кондукторы

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал журналистам о планах по развитию транспортной системы в регионе.

Маршрутная сеть авиаперелётов из Кирова в другие города в 2021-м может существенно расшириться. В регионе появится Транспортный комитет. Перейдёт в активную стадию работа по обновлению подвижного состава. О том, как всё это будет происходить, подробно рассказал на встрече с прессой Александр Чурин.

О новых автобусах для вятских дорог

– Правительство и министерство транспорта Кировской области ведут работу с ВЭБ.РФ по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Рассмотрены варианты приобретения автобусов, работающих на газомоторном топливе. В наш адрес поступили различные предложения. Составлен план мероприятий по реализации намерений в части организации транспортного обслуживания жителей.

Из чего будет состоять работа? Это оптимизация маршрутной сети с учётом маршрутов города Кирова и межмуниципальных маршрутов; перераспределение полномочий по организации транспортного обслуживания жителей. В настоящее время нами подготовлен законопроект, который будет передан в Законодательное собрание: полномочия по организации транспортного обслуживания жителей мы поднимаем на региональный уровень. То есть этим будет заниматься правительство области.

Будут сформированы новые лоты, подготовлена конкурсная документация. Задача – чтобы первая партия автобусов поступила до начала пассажирских перевозок. Это будет осуществлено в 2021 году.

О системе брутто-контрактов

– С 2022 года мы планируем перейти на брутто-контракты, когда плата за проезд будет поступать заказчику – в областной бюджет. А плата перевозчику будет производиться за выполненную работу – 1 км пробега. Это позволит обеспечить более качественную работу общественного транспорта, независимо от выручки на том или ином маршруте. Мы хотим уйти от понятий «прибыльный» и «неприбыльный» маршрут. Уже рассчитана предварительная стоимость контракта – начальная и максимальная цена при условии перехода на брутто-контракты на 7 лет, то есть на жизненный цикл автобусов.

Эти мероприятия позволят привлечь перевозчиков, которые могут планировать свою деятельность на достаточно большой срок вперёд.

О требованиях к подвижному составу

– В конкурсной документации будут прописаны требования к подвижному составу: какие транспортные средства смогут выходить на линию, на каком топливе (газомоторном или дизельном), какой они будут вместимости, какой раскраски. У нас весь подвижной состав должен прийти к единым стандартам. Кроме того, с февраля 2021 года в регионе планируется создание Транспортного комитета Кировской области. Это орган, который будет заниматься перевозками. Его появление необходимо для совершенствования государственного управления организации транспортного обслуживания и обеспечения автоматизации процесса управления дорожным движением. Комитет также необходим для достижения целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечения безопасности дорожного движения.

О том, что изменится для пассажиров

– Введение брутто-контрактов однозначно должно положительно сказаться на качестве. Среди плюсов: новые машины и строгое следование расписанию. Это будет качественно иной уровень обслуживания наших граждан.

Что касается стоимости. При введении брутто-контрактов значительного увеличения стоимости проезда ожидать не стоит. При этом важно учитывать, что у нас этот показатель не рос несколько лет. В прошлом году произошло повышение по заявке транспортной компании – с 22 до 26 рублей. Знаю, что в этом году транспортные компании вновь готовят заявки по повышению стоимости проезда порядка двух рублей, до 28 руб. Региональная служба по тарифам ещё рассмотрит обоснованность этих заявок. Но мы, конечно, понимаем, их причины: растёт стоимость топлива и запчастей, увеличивается заработная плата сотрудников.

О задачах изменений

– Задача – максимально уйти от субсидирования маршрутов со стороны государства. Вы знаете, что частных перевозчиков никто по большому счёту не субсидирует, но они выживают и работают. Поэтому надо взглянуть на внутренние резервы, которые есть у транспортных компаний, на организацию их работы. Будем стараться избежать субсидирования. Но, если это окажется необходимо, конечно, будем субсидировать.

О том, как будет оплачиваться проезд

– В автобусах будет предусмотрена бесконтактная оплата проезда. Мы уйдём от кондукторов, от массовой оплаты наличными средствами – в пользу электронной покупки. Данная система уже давно продумана и отработана в других городах. Например, в столице. При этом, люди, у которых нет банковской карты, могут внести плату наличными средствами непосредственно водителю.

О том, что ещё изменится

– Кроме того, мы собираемся модернизировать и автобусные остановки. Сейчас разработаны очень интересные варианты остановочных павильонов. Они будут более удобными, симпатичными и, что важно, антивандальными.

О том, есть ли в России аналоги у этого проекта

– Кировский проект станет своего рода пилотным для ВЭБа, для Сбера, для нас. Если говорить о других регионах, где реализовано что-то подобное, то можно сказать, что сейчас аналогичный проект реализуется в Твери. Но всё равно в Кирове во многих моментах мы станем одними из первых.

Кстати

О показателях аэропорта Победилово в 2020 году

– Большое внимание мы уделяем развитию авиатранспорта. За 11 месяцев 2020 года, несмотря на пандемию и на то, что в течение двух месяцев перевозки фактически не осуществлялись в полном объёме, пассажиропоток составил 200 тысяч человек. Думаю, мы немного не выйдем на показатели прошлого года, но при этом всё же продемонстрируем достаточно неплохие результаты.

О новых рейсах

– Мы начали работу по увеличению авиамаршрутов из Кирова. В этом нас поддержал и федеральный центр. Ранее я рассказывал о том, что планируется сделать. На сегодняшний день нам подтверждена готовность субсидирования нескольких новых авиамаршрутов. Программой развития региональных перевозок на 2021 год в перечень субсидируемых направлений включены маршруты из города Кирова в Калугу, Екатеринбург и Уфу. Также планируем увеличить количество регулярных рейсов в Сочи. И сделать его круглогодичным. Данные направления уже подтверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта, выпущенным в ноябре.

В соответствии с нашим предложением авиакомпания «РусЛайн» направила заявку о включении в перечень направлений Калуги, Уфы, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.

О ещё одном предложении от «РусЛайн»

– Справочно сообщу: сейчас «РусЛайн» предлагает дополнительно программу по расширению маршрутной сети без участия федерального бюджета, при условии финансирования напрямую из областного бюджета. Это введение рейсов Киров – Сочи дважды в неделю с 1 января по 31 мая, а также с 1 октября по 31 декабря 2021 года (что потребует выделения из бюджета порядка 50 миллионов рублей).

Также авиакомпанией предлагается ввести рейсы Киров – Калининград с частотой выполнения – два рейса в неделю, с 1 июня по 30 сентября 2021 года. Здесь у нас потребность – порядка 27 миллионов рублей.

Об изменениях в здании аэропорта

– Также в 2021 году мы планируем приступить к ремонту фасада здания аэровокзала, помещения обслуживания пассажиров и размещения персонала аэропорта для того, чтобы пребывание здесь земляков и гостей региона было максимально комфортным и приятным.