Академик РАН рассказал, как остановить коронавирус

Остановить COVID-19 сможет только вакцинация. Такого мнения придерживается Геннадий Онищенко, депутат Государственной думы, эпидемиолог и академик РАН.

Как рассказал Онищенко Федеральному агентству новостей, вакцинация – единственный способ сдержать распространение инфекции. Вариант строгого масочного режима в этом качестве себя не оправдал. Далеко не все граждане проявляют сознательность и пользуются средствами защиты от коронавируса.

Также Геннадий Онищенко назвал категории россиян, которые должны привиться от ковида в обязательном порядке. Это группы риска: старшее поколение и те, чья работа связана с тесным взаимодействием с другими людьми.

— Это учителя, врачи, работники торговли, — сказал эпидемиолог.

Ранее СМИ сообщали, что в течение 2021 года вакциной от коронавируса смогут привиться около 60 процентов граждан страны. Это поможет сформировать популяционный иммунитет уже к началу осеннего сезона ОРВИ.

В Кировской области вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Привиты уже более 4 тысяч человек. 1200 из них – представители одной из категорий риска.