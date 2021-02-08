Игорь Васильев поздравил преподавателей и студентов с Днём науки

Праздник отмечается сегодня, 8 февраля. Эта дата связана с днём основания в России Академии наук.

Именно сегодня дан старт Году науки и технологий в России. 2021 год получил этот статус указом президента Владимира Путина. Город Киров подарил российской науке немало учёных. Кроме того, в нашем городе учатся талантливые студенты, которые имеют все шансы прославиться в будущем. Разные проекты, которые предлагают кировчане, достойны внимания.

Губернатор Игорь Васильев поздравил молодых специалистов, преподавателей с Днём российской науки. По его словам, наши студенты и даже учащиеся школ вносят весомый вклад в передовые российские разработки. Всё благодаря сильной системе регионального образования.

В городе функционируют три университета. Игорь Васильев отметил, Киров продвигается к тому, чтобы в ближайшее годы получить звание наукоград. К тому же в нашем городе учатся уроженцы не только Вятки. Много студентов из других регионов и даже других стран.

К празднику учебные учреждения Кирова подготовили специальную программу. Например, была открыта выставка научных достижений студентов ВГАТУ. Там же прошли конференции и вебинары.

Одним из главных событий в аграрном вузе стало вручение именных стипендий Попечительского совета университета. Главой совета является губернатор Игорь Васильев. Стипендии получили учащиеся, которые демонстрируют высокие достижения, активно участвуют в проектах вуза.

Вятский опорный университет объявил 8 февраля конкурс «Студент года в науке». Для участников приготовлено несколько номинаций.

Ранее мы писали, что в Кирове учится студент из древнейшей страны мира.

Фото: Александр Папырин