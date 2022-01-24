Кировчане проголосовали за присвоение улице имени Натальи Катаевой

В Кирове завершился интернет-опрос о присвоении улице имени известной в городе общественницы.

Почти 1600 человек или 85,15 процентов участников опроса, объявленного на своей странице в соцсети Центром местной активности ул. 60 лет комсомола 17, поддержали идею присвоить одной из будущих улиц около строящегося жилого комплекса «Ривер Парк» в мкр Прибрежном имя общественницы Натальи Алексеевны Катаевой, умершей в августе прошлого года. Теперь инициативу внесут на рассмотрение городского совета по топонимии.

Около 11 процентов (224 человека) высказались против. Правда, по разным причинам, часто неназванным. Например, одни предпочитают наименование организации, связанной с Катаевой, другие потому что якобы «маловата улочка»… Заметим, что процентное соотношение проголосовавших за и против почти не изменилось за последние 12 дней, выросло только число проголосовавших.