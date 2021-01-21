Кировским пенсионерам разрешили работать

В Кировской области началось постепенное ослабление карантинных мер. С 20 января пенсионерам старше 65 лет разрешили вернуться на работу. Многие пожилые кировчане сидели дома с марта, когда карантин только начался.

Также послабления коснулись и общепита. Несколько дней назад работать разрешили фудкортам в торговых центрах. Частично сняли коронавирусные ограничения и со спортсменов.

Между тем, карантин пока что не закончен. Постановлением председателя областного правительства Александр Чурина он продлен до 16 февраля.