На Вятке заметили неизвестный плавучий объект

Почти НЛО, только на воде. На Вятке в черте Кирова сфотографировали необычный агрегат. Фото появились в сообществе «Злой кировчанин».

— Вчера увидел чудо техники на Вятке, к нам прибило течением, а может, кто приплыл. Кто скажет, что за агрегат? – написал анонимный автор поста.

Подписчики группы выдвинули 2 версии того, чем же является «неопознанный объект». По одной из них, на фото – земснаряд, используемый для перемещения грунта. По другой – кран со стрелой, сложенной, чтобы была возможность пройти под мостами по большой воде.

— Это плавучий кран, который осенью буксировали по Вятке и посадили на мель в районе Боровицкой. Зиму стоял во льду, а весной с началом ледохода ушёл, — написал в комментариях подписчик «ЗК».

Ранее мы писали, что в Вятских Полянах заметили необычный летающий объект.

Фото: vk.com/zlo43