Новый начальник УФСИН по Кировской области приедет из Калуги

Новым главой УФСИН России Кировской области стал Сергей Павленко, полковник внутренней службы.

С назначением Сергея Владимировича поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона подчеркнул, что у нового главы УФСИН – большой опыт работы в правоохранительных органах, и пожелал ему успехов в службе.

Стоит отметить, что областной УФСИН работал с временным руководителем почти два года – с тех как пор эту должность покинул Владимир Никитеев, возглавлявший ведомство с 2014 года.

Сергей Павленко родился в 1974 году в Киргизии. Окончил юридический институт МВД России академию госслужбы. Начал трудовой путь в должности младшего инспектора отдела режима и охраны СИЗО-1 СИД и СР УВД Амурской области. В 2018 году назначен на пост главы УФСИН по Калужской области.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области назначен новый министр внутренней политики.

Фото: mkkaluga.ru