Главная > Власть > Новый начальник УФСИН по Кировской области приедет из Калуги

Новый начальник УФСИН по Кировской области приедет из Калуги

Маргарита Барамзина Власть, Новости

Новым главой УФСИН России Кировской области стал Сергей Павленко, полковник внутренней службы.

С назначением Сергея Владимировича поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона подчеркнул, что у нового главы УФСИН – большой опыт работы в правоохранительных органах, и пожелал ему успехов в службе.

Стоит отметить, что областной УФСИН работал с временным руководителем почти два года – с тех как пор эту должность покинул Владимир Никитеев, возглавлявший ведомство с 2014 года.

Сергей Павленко родился в 1974 году в Киргизии. Окончил юридический институт МВД России академию госслужбы. Начал трудовой путь в должности младшего инспектора отдела режима и охраны СИЗО-1 СИД и СР УВД Амурской области. В 2018 году назначен на пост главы УФСИН по Калужской области.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области назначен новый министр внутренней политики.

Фото: mkkaluga.ru

Аватар
Маргарита Барамзина