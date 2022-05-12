Отель «Кукарский двор» и проект «Вятка в кадре» претендуют на премию «Бизнес-событие»

В Вятской торгово-промышленной палате определили номинантов на премию «Бизнес-событие» апреля. Победителей будут выбирать из 8 кандидатов.

Бутик-отель «Кукарский двор»

В апреле стало известно, что в Советске открылся четырёхзвёздочный бутик-отель «Кукарский двор». В нем имеются номера полулюкс, люкс и семейный люкс в индивидуальном дизайнерском стиле. А в ресторане гости смогут попробовать блюда русской и европейской кухни.

Автоматический пункт приема одежды от компании «Чистая радость»

В хмичистке «Чистая радость» появился новый автоматический пункт приема одежды. Он работает без сотрудника и потому обходится дешевле. В планах на 2022 год – установка еще 10 таких пунктов в Кирове.

Новая локация «МНОГОквест»

Компания «МНОГОквест» открыла новую локацию для проведения квестов. Кировчане и гости города могут поучаствовать в трех программах – страшных квестах «Душа вампира» и «Обряд изгнания» и нестрашном квесте «Культ». В играх участвуют настоящие актеры и используются электронные загадки.

Вторая метрологическая лаборатория компании «М-Гидродинамика»

Лаборатория оснащена единственной в Кирове большой проливной установкой – УПСЖ-ПРО 300. Здесь можно сделать поверку промышленного и бытового оборудования – водосчетчиков, теплосчетчиков, расходомеров, тепловычислителей; приборов, измеряющих давление жидкости, воздуха, газа, температуры и весового оборудования до 5 тонн.

Виртуальный туристический путеводитель по Кировской области «Вятка в кадре»

Компания «Пром-Медиа» создала уникальный фото- и видеопроект «Вятка в кадре». На сайте представлены памятники природы и архитектуры в коротких видеороликах. Все локации снабжены координатами. Проект призван популяризировать внутренний туризм.

Обновленный магазин «Раздолье»

Кировский Облпотребсоюз открыл обновленный магазин «Раздолье» в Кирове. В торговой точке представлены товары 17 районных производителей с натуральным составом.

Модернизация производства «Прожектора»

Кировское предприятие «Прожектор» запустило новый кустопосадочный станок HAIXING VM70-15D на участке производства щёточных изделий. Его стоимость составила 6,5 миллиона рублей. новое оборудование позволит повысить производительность труда, увеличить объем производства и создать 3 новых рабочих места.

Отель Four Elements Kirov вошел в топ-50 самых успешных отелей России

Рейтинг опубликовал Forbes Life. Кировский отель Four Elements стал одним из лучших в номинации «Бизнес-отели».

Голосование за главное бизнес-событие апреля уже идет.