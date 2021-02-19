Председателя Заксобрания Кировской области выберут в начале марта

Об этом сообщил врио председателя Законодательного собрания Владимир Костин.

Подводя итоги заседания, он напомнил, что 18 февраля официально закончились полномочия Владимира Бакина, скончавшегося в конце декабря от коронавируса. На выборы следующего председателя отводится месяц.

Владимир Костин предложил провести их на следующей «пленарке», которая может состояться уже 4 марта. Новый председатель будет избран изберут путем тайного голосования. Само заседание пройдет в очном формате.

Парламентарии поддержали инициативу своего коллеги. Помимо этого решения, на февральском заседании был принят ряд других важных проектов. Речь идет, в частности, о продлении времени торговли алкоголем и запрете на продажу энергетиков подросткам.