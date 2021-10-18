Проект рекультивации свалки в Малмыже разработает фирма из Чебоксар

Начинается рекультивация резервной свалки в Малмыже.

По информации областного министерства охраны окружающей среды, в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» до 2024 года предстоит ликвидировать 191 свалку в границах городов.

Минприроды России приняло решение о формировании их резервного перечня. Кировская область предложила включить в него дополнительную свалку в Малмыже на берегу реки Засора. Одна местная свалка уже входит в федеральный проект.

С учётом сжатых сроков подготовки проектной документации по резервным свалкам, администрация городского поселения при поддержке министерства оперативно проработала вопрос выделения средств регионального и местного бюджетов и обеспечила проведение аукциона.

Победителем признано ООО НПО «Проектор» из Чебоксар. Стоимость муниципального контракта — 1,75 млн рублей. Эта же организация ведёт авторский надзор над рекультивацией свалки в Слободском.

Проектные работы должны быть завершены до 1 мая 2022 года.

Фото gtrk-vyatka.ru