Скончался 6-летний ребенок, пострадавший в резонансном ДТП в Чистых Прудах

Представители прокуратуры Кировской области рассказали о том, что сегодня в больнице умер 6-летний мальчик, который являлся участником ДТП в Чистых Прудах.

Авария случилась в понедельник, 17 августа, около 6 часов вечера на пересечении улиц Попова и Чистопрудненской. Там столкнулись две иномарки «Форд Мондео» и «Хонда». Удар был сильный, «Форд» после столкновения отлетел на пешеходную дорожку. В этот момент на тротуаре находились люди. Задеты были шесть человек. Три их них — несовершеннолетние.

Трое пострадавших были госпитализированы. Это 35-летний мужчина. 62-летняя женщина. 6-летний мальчик. Остальные пострадавшие — женщина и двое детей проходят лечение в амбулатории.

Ещё сегодня днём в СМИ проходила информация о том, что мальчик находится в коме. Лежит в отделении реанимации. Полчаса назад прокуратура Кировской области предоставила уточнённые данные. Мальчик скончался.

В связи с таким обстоятельством статья уголовного дела, которое возбудили ранее, переквалифицирована. Сейчас в деле фигурирует статья — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть.