Старинные дома в Кирове покроют особыми красками

Грандиозная работа по обновлению зданий приурочена к юбилею города.

В Кирове идут подготовительные мероприятия к 650-летию. Отмечать праздник мы будем в 2024 году. К этому времени областной центр должен преобразиться.

Так, специалисты планируют заняться исторической застройкой. Более 150 домов отремонтируют. Здания построены в прошлом веке. Обычно на исторических домах много элементов декора. Это карнизы, пилястры, лизерны и пр. Чтобы отреставрировать такие здания, требуется исключительный подход.

В городской администрации заметили, что каждый отдельный дом будет отремонтирован по индивидуальному проекту. Важны и строительные материалы. Они должны быть высокого качества и особенного состава. Только в этом случае удастся вернуть старинным домам былое величие.

Рабочим предложат выполнить покраску по штукатурке, по кирпичу, частично заменить кладку. Цветовые решения должны быть умеренными, близкими к историческому варианту.

Ранее мы сообщали, что в Кирове возле железнодорожного вокзала установлен чугунный забор.

Фото: admkirov.ru