Участником ДТП у «Грин Хауса» оказался кировчанин, нокаутировавший женщину

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту аварии с выездом на тротуар на улице Ленина. О подробностях рассказали в группе «Место происшествия»

Авария произошла 16 августа в районе ТЦ «Грин Хаус». На улице Ленина столкнулись «Фольксваген Гольф» и «Лада Гранта». От удара «Лада» вылетела на тротуар, где сбила трех пешеходов. Две женщины и мужчина получили травмы.

Водителем «Гранты» оказался печально знаменитый Николай Кондратьев. 7 июля он при свидетелях ударил по лицу свою знакомую. Удар оказался такой силы, что женщина упала на асфальт. Позже медики диагностировали у нее перелом носа.

В настоящее время пострадавшие в ДТП уже вышли из больницы и лечатся дома. А водители ждут суда. Виновник аварии пока не назван.