Синоптики предупредили жителей областного центра о том, что в воскресенье столбики термометров резко опустятся.

В пятницу, 16 апреля, воздух прогреется до +11 градусов Цельсия.

Ближайшие выходные будут солнечными и по-прежнему без осадков. Однако в Кирове станет в 2 раза прохладнее. Так, в субботу, 17 апреля, синоптики прогнозируют +12 градусов Цельсия. А уже в воскресенье, 18 апреля, будет всего +6 градусов.

Ранее мы сообщали, что в Кирове побит температурный рекорд почти 50-летней давности.

Фото: kirovpravda.ru