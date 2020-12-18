В кировском музее космонавтики заработал аудиогид

В приложении Artefact появилась экскурсия «Пилотируемая космонавтика» в музее Константина Циолковского.

Теперь гости храма искусств могут прогуляться по залам в сопровождении аудиогида на русском и английском языках. Для прослушивания информации нужно лишь навести смартфон с загруженным приложением Artefact на значок Ar возле интересующего вас экспоната.

Приложение бесплатное для пользователей. Кроме функции дополненной реальности (информации при наведении на значок), оно дает возможность путешествовать по залам музея не выходя из дома. Также можно это сделать со стационарного компьютера, зайдя на сайт проекта, реализованного по инициативе министерства Культуры России.

Напомним, ранее в бесплатное всероссийское приложение Artefact была загружена информация о сокровищах Вятского художественного музея. До конца года планировалось размещение информации музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. Участие в проекте бесплатное для учреждений культуры.