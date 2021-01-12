В Кировской области охотники добыли сразу 7 волков, которые держали в страхе несколько населённых пунктов

Охота длилась на протяжении нескольких дней.

Верхнекамский район, который находится в северо-восточной части Кировской области, этой зимой атаковали волки. Жители разных населённых пунктов опасаются диких зверей.

Так, в посёлке Рудничный волки загрызли сразу пять домашних псов. В Кирсе люди своими глазами видели волков рядом с городом. Население забило тревогу, взрослые боялись отпускать на улицу детей, да и сами опасались выходить из домов в тёмное время суток.

На помощь пришли участники Верхнекамского общества охотников и рыболовов. Руководитель общества — Борис Веселов. Он собрал охотников, которые отправились добывать хищников.

Несколько дней мужчины пытались обнаружить зверей. В результате была найдена стая. Подробности охоты сообщили в сообществе «Кирс Онлайн».

Много времени ушло на то, чтобы огородить территорию флажками. Это такие ленты, которые запахом отпугивают волков, и звери не могут пройти через флажки, оставаясь в огороженной территории. Понадобилось 12 км флажков. Охотники проделали большую работу.

В результате вся стая была добыта. А это 7 крупных волков. По словам специалистов, добыть такое количество хищников – это прежде всего не просто удача, а грамотная организация охоты.

Ранее мы писали о том, что жители Кировской области обсуждают, как собака спасла от волка ребёнка.

Фото: vk.com/clubprohunting