В селе Рождественском построили дом культуры по нацпроекту

По инициативе губернатора Игоря Васильева Кировская область значительно расширила участие в федеральных программах в сфере культуры. За последние 5 лет в регионе построено 5 новых ДК, капитальный ремонт произведен почти в 70 существующих.

Дом культуры в селе Рождественском стал первым примером эффективной реализации нацпроекта «Культура». Он был открыт в январе 2021 года. Стоимость работ превысила 20 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

В ДК есть зрительный и читальный залы, кабинеты для сотрудников, закуплено звуковое и световое оборудование, работают многочисленные кружки для детей и взрослых: танцевальные, вокальные, театральные и творческие студии. В планах — оборудовать рядом со зданием детскую игровую площадку. На ее создание уже выделено около 1,2 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

— Отличный дом культуры: сцена, звук… Радует, что такие ДК строятся и в небольших населенных пунктах, — поделился впечатлениями Игорь Васильев.

С момента открытия в новом доме культуры прошло 12 мероприятий и 3 концерта.

— Жители идут к нам с большим удовольствием, популярностью пользуется и библиотека в ДК, — рассказала руководитель сельского Дома культуры Наталья Стяжкина.

Отметим, что в 2021 году на мероприятия нацпроекта «Культура» выделено 83 миллиона рублей. Эти средства направлены на капремонт зданий домов культуры и школ искусств, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов и пополнение библиотечного фонда.