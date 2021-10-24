Кировчан ждут очередные снегопады с мокрым дождем

Синоптики прогнозируют осадки на рабочей неделе с 25 по 29 октября. При этом, к пятнице ожидается минусовая температура.

Напомним, первый снег в областном центре пошел во вторник, 19 октября. Однако он так и не образовал маломальских сугробов. Мелкую снежную крупу не видели даже смартфоны. Поэтому он остался только в памяти, а не на фотографиях. Настоящий снегопад в Кирове выпал в четверг, 21 октября. И вот синоптики опять прогнозируют большие осадки.

Незначительный снег выпадет в понедельник. А вот во вторник, среду и особенно в четверг возможны снегопады с мокрым дождем. Будьте внимательны на дорогах. Особенно это касается автомобилистов — сроки поменять летнюю резину на зимнюю уже проходят. Пора.